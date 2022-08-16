Рада підтримала одноразову виплату родичам загиблих під час війни — ідеться зокрема про журналістів

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо одноразової грошової виплати людям, які отримали поранення або загинули під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану. Ідеться про журналістів, працівників об’єктів критичної інфраструктури та місцевих чиновників.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Виплати будуть за рахунок резервного фонд бюджету та надходження від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів через гранти та безповоротну допомогу: