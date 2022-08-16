Генштаб: Сили оборони України від 24 лютого ліквідували 43 900 російських військових

Станом на 16 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 900 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 880 танків;
- 4 152 бойові броньовані машини;
- 989 артилерійських систем;
- 263 реактивні системи залпового вогню;
- 136 засобів протиповітряної оборони;
- 233 літаки;
- 196 гелікоптерів;
- 3 049 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 790 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 92 одиниці спеціальної техніки;
- 190 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.