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Генштаб: Сили оборони України від 24 лютого ліквідували 43 900 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 16 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 900 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 880 танків;
  • 4 152 бойові броньовані машини;
  • 989 артилерійських систем;
  • 263 реактивні системи залпового вогню;
  • 136 засобів протиповітряної оборони;
  • 233 літаки;
  • 196 гелікоптерів;
  • 3 049 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 790 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 92 одиниці спеціальної техніки;
  • 190 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.