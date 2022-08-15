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Зеленський створив консультативну раду з деокупації Криму

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Він сам її очолив.

Про це йдеться в указі президента № 579/2022.

Основними завданнями цієї ради будуть:

  • підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України;
  • участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності «Кримської платформи»;
  • підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації Криму і Севастополя.

Секретарем цієї ради стане постійний представник президента в АР Крим. Крім президента та постпреда, до складу ради увійдуть голова ОП, секретар РНБО, заступники голови ОП, міністр з питань реінтеграції ТОТ, міністр цифрової трансформації, інші члени уряду та депутати, а також голова СБУ та генеральний прокурор. Крім цього, туди можуть запрошувати й інших членів.

  • 29 вересня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив Стратегію деокупації Криму та заходи її реалізації. Документ стане дорожньою картою з повернення Криму під контроль України.
  • 23 серпня 2021 року вперше відбувся саміт «Кримської платформи», його кінцева мета — деокупація Криму та його повернення під контроль України. На першому саміті 46 країн-учасниць ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили політику невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації. Вони також вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого півострова.