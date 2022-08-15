Зеленський створив консультативну раду з деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Він сам її очолив.

Про це йдеться в указі президента № 579/2022.

Основними завданнями цієї ради будуть:

підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України;

участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності «Кримської платформи»;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації Криму і Севастополя.

Секретарем цієї ради стане постійний представник президента в АР Крим. Крім президента та постпреда, до складу ради увійдуть голова ОП, секретар РНБО, заступники голови ОП, міністр з питань реінтеграції ТОТ, міністр цифрової трансформації, інші члени уряду та депутати, а також голова СБУ та генеральний прокурор. Крім цього, туди можуть запрошувати й інших членів.