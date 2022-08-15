Комісія з обрання голови АРМА не змогла обрати переможця конкурсу

Конкурсна комісія з обрання очільника Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) не змогла обрати жодного з кандидатів переможцем на посаду голови. Жоден із кандидатів не отримав більшості голосів.
Трансляція засідання велася на офіційній YouTube-сторінці уряду.
Для перемоги в конкурсі кандидат мав отримати щонайменше шість голосів. Однак Ірина Гуменюк отримала два голоси, Дмитро Жоравович — два голоси, Андрій Потьомкін — три голоси, Олександр Сидоржевський — один голос.
Після цього комісія вирішила направити до уряду протокол голосування. Але не змогла рекомендувати проведення повторного конкурсу — забракло голосів. Тепер Кабмін самостійно вирішуватиме, що далі робити з конкурсом.
Найбільш імовірним претендентом на перемогу в конкурсі був чинний в. о. голови АРМА Дмитро Жоравович. Також у конкурсі брали участь ексочільниця Центрального міжрегіонального територіального управління (МТУ) АРМА Ірина Гуменюк та екскерівник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.
- АРМА — це агентство, яке шукає активи, які, згідно з законом, мають бути арештовані, а потім керує цими арештованими активами. Після початку вторгнення АРМА почало отримувати в управління активи на мільярди гривень через арешт майна, яке належало російським бізнесменам.
- АРМА не має повноцінного керівника з 2019 року — тоді очільника Агентства Антона Янчука відсторонили та звільнили з посади, а через декілька років він отримав підозру у розтраті коштів. Його наступник — виконувач обовʼязків Віталій Сигидин теж був звільнений улітку 2021 року і теж отримав підозру у привласненні коштів. З того часу АРМА керував Дмитро Жоравович.