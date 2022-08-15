У Києві за час вторгнення затримали 313 потенційних учасників ДРГ

Від 24 лютого в ​​Києві вже затримали 313 потенційних учасників 23 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Києва Іван Виговський в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«Не всі факти знайшли своє підтвердження, але цих 313 осіб, які пройшли за обліками, передали до СБУ. Спецслужба далі вже займалася їхнім документуванням», — сказав Виговський і додав, що в столиці досі потенційно може бути багато ворожих агентів.

За його словами, у Києві працюють 10 оперативних груп із виявлення ДРГ.