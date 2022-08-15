У Дюссельдорфі таблички про побратимство з москвою замінюють Чернівцями

У німецькому місті Дюссельдорф усі таблички, що вказують на побратимство з москвою, замінять на нове місто — Чернівці.

Про це оголосив мер Дюссельдорфу Штефан Келлер, пише Bild.

За його словами, Дюссельдорф припинив побратимство з москвою за кілька днів після початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну.

Вже на початку березня депутати міськради Дюссельдорфу разом із мером проголосували за рішення про початок побратимських відносин із Чернівцями.