Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові — пʼятеро людей поранені

Російські війська вдень 15 серпня знову обстріляли Салтівський район Харкова. Відомо про пʼятьох поранених — люди стояли біля зупинки громадського транспорту.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Також у Салтівському районі окупанти обстріляли девʼятиповерхівку: влучили в дах. Попередньо, без жертв. Загорівся гаражний кооператив.

Ще один «приліт» був на подвірʼя житлового будинку. Там посікло машини, вибило вікна та понівечило дитячий майданчик.

«Жодних військових обʼєктів там не було і бути не могло. Говорив з першого дня і не втомлюся повторювати: ця війна — геноцид і знищення українського народу», — наголосив Терехов.

«Внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян дістали поранення. Усіх госпіталізували, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, кількість поранених не збільшиться», — додав мер.

Очільник області Олег Синєгубов закликає залишатися в укриттях, бо обстріл триває.