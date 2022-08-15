Уряд передав «Спецтехноекспорт» в управління військовій розвідці

«Спецтехноекспорт» — це українська державна компанія. Її основний вид діяльності — експортно-імпортні відносини на світовому ринку озброєнь, розвиток інновацій та налагодження оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами й іноземними компаніями. Раніше підприємство перебувало під управлінням Міністерства оборони.

Після початку війни уряд вивів «Спецтехноекспорт» разом із держкомпанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» із держконцерну «Укроборонпром» і передав їх до сфери управління Міноборони на час воєнного стану. Після скасування воєнного стану «Укрспецекспорт» повернеться в «Укроборонпром», а «Спецтехноекспорт» — ні.