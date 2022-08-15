Мінфін: Інфляція 22,2% — не критична для країни в стані війни

Інфляція з показником 22,2% в Україні не є критичною як для держави, що обороняється у війні.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» «заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Інфляція є досить високою, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами — Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція у 22,2% не є такою критичною. Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює», — заявив міністр.

Він переконаний, що попри війну, зовнішні умови у світі зараз такі, що Україна все одно мала б високу інфляцію.

Міністр вважає, що інфляційні ризики, зокрема через емісію гривні, не мають бути першочерговими, коли йдеться про підтримку армії. У будь-якому випадку Мінфін не може зупинити виплати військовим, а тому розраховує на підтримку НБУ.