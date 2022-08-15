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Генштаб: У війні проти України росія втратила 200 військових та 12 танків за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 15 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 750 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 876 танків;
  • 4 141 бойова броньована машина;
  • 985 артилерійських систем;
  • 261 реактивна система залпового вогню;
  • 136 засобів протиповітряної оборони;
  • 233 літаки;
  • 195 гелікоптерів;
  • 3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 787 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 92 одиниці спеціальної техніки;
  • 187 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.