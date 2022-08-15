Генштаб: У війні проти України росія втратила 200 військових та 12 танків за добу

Станом на 15 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 750 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 876 танків;
- 4 141 бойова броньована машина;
- 985 артилерійських систем;
- 261 реактивна система залпового вогню;
- 136 засобів протиповітряної оборони;
- 233 літаки;
- 195 гелікоптерів;
- 3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 787 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 92 одиниці спеціальної техніки;
- 187 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.