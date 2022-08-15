У Сомалі авіація США ліквідувала 13 терористів

Авіація США завдала удару по центральній частині Сомалі — загинули 13 бойовиків угруповання «Аш-Шабаб».

Про це повідомляє агентство Anadolu із посиланням на сомалійських чиновників та державні ЗМІ.

За словами джерел Anadolu, американський авіаудар знищив укриття терористів у регіоні Хіран. У результаті операції, яку проводили в координації з сомалійськими військовими, ліквідували 13 терористів.

Збройні сили США поки не підтвердили авіаудар. Раніше цього тижня командування США в Африці заявило, що нанесло три авіаудари по терористах «Аль-Шабаб», які атакували Сомалійську національну армію поблизу міста Беледуейне в сомалійському регіоні Хіран. Під час ударів 9 серпня були вбиті четверо терористів.