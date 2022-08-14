У столиці Вірменії стався потужний вибух у торговельному центрі. Постраждали понад 50 людей

В Єревані у торговельному центрі «Сурмалу» стався потужний вибух. За попередніми даними, вибухнув склад легкозаймистих речовин і феєрверків, через що частково обвалилася триповерхова будівля.

Про це повідомляють «Новини Вірменії» і Armenia Today.

Станом на 16:30 за Києвом відомо про одного загиблого чоловіка і 51 пораненого. Серед них 11 підлітків. Майже всіх постраждалих госпіталізовано.

На місці працюють медики і 21 розрахунок пожежно-рятувальних загонів, які ліквідовують пожежу. Їй присвоєно третю категорію складності — рятувальникам доводиться гасити багато осередків займань, які виникають щохвилини.

На місці розбирають завали. Рятувальники вважають, що під завалами можуть перебувати люди.