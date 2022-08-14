«Закріпити статус непроїзного». У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту

У Збройних силах України підтвердили нічні обстріли Антонівського мосту, який веде до окупованого Херсону.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
«Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний [...]. Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку», — заявила вона.
- 14 серпня у соцмережах зʼявилися відео нічних ударів по Антонівському мосту.
- Херсонська обладміністрація повідомляла, що у окупантів паніка і вони почали вивозити сімʼї з міста. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім писав, що весь керівний склад росіян переміщується за Дніпро, залишивши війська на правому березі.