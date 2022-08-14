Українські військові знищили склади росіян на Херсонщині та вдарили по опорних пунктах на Миколаївщині

Українські військові знищили склади боєприпасів окупантів у Музиківці та Новій Каховці.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Крім того, Збройні сили України завдали двох ударів по опорних пунктах ворога в Баштанському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи знищили 15 окупантів, танк Т-72 і 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Одеській області знищений ворожий безпілотник «Орлан-10».
- Російська армія за добу 12 серпня втратила сім танків і близько 200 військових. Загальні втратити в живій силі становлять 43 400 окупантів.
- 12 серпня на південному фронті за добу ЗСУ знищили 41 окупанта та російську техніку. Також авіація влучила по складах боєприпасів і пункту управління росіян.