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В Ірпені відкрили тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через війну

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

У місті Ірпінь Київської області відкрили тимчасове модульне містечко на території санаторію «Дубки».

Про це в суботу, 13 серпня, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 людини. У містечку є туалетні та душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), їдальні та інші зони загального користування. Там будуть жити люди, які втратили житло внаслідок бойових дій. Перелік людей для заселення формують громади.

У містечку також є:

  • бібліотека — навчальна зала з ноутбуками для уроків і за потреби для офлайн-навчання;
  • кардіозона, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання;
  • вулична фітнес-зона;
  • пандуси;
  • альтанки та впорядкована територія санаторію «Дубки».
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Такі модульні містечка вже відкрили у Львові, а також у Бородянці, Бучі та Макарові Київської області.