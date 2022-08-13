Словаччина планує передати свої бойові літаки Україні вже у вересні. Але хоче за них якусь компенсацію

Словаччина, найімовірніше, наступного місяця відправить свої бойові літаки до України. За це вона планує отримати або кошти від Євросоюзу, або військову техніку від НАТО.
Про це пише RTV.
З початком війни словаки отримали серйозну проблему із ремонтом своїх радянських літаків МіГ-29. Їм уже 30 років, і найближчим часом літаки мають списати. Міноборони Словаччини неодноразово скаржилося, що знайти покупця на таку техніку майже неможливо.
Тому наприкінці серпня ці літаки остаточно спишуть і шукатимуть спосіб їх позбутися. У Міноборони оцінюють один літак в €300 мільйонів.
«Наш інтерес у тому, щоб ці літаки пішли в Україну. Тому можливий сценарій, що Словаччина надасть Україні літаки та отримає щось адекватної вартості взамін з іншої країни, що їй потрібно для своєї оборони», — заявила речниця Міноборони Мартіна Коваль Какащикова.
- Радянські літаки мають замінити американськими винищувачами F-16, але вони прибудуть у країну не раніше 2024 року. Для цього Словаччина звернулися до Чехії з проханням патрулювати її небо, і чеський уряд погодився. Чехи погодилися захищати повітряний простір Словаччини до кінця 2023 року. Почнуть це робити у вересні. Таке ж звернення словаки надіслали й до Польщі. Усі деталі такої угоди будуть закріплені у спільній декларації Польщі, Словаччини та Чехії.