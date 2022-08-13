В Італії рятувальники вісім годин витягали чоловіка з саморобного тунелю, який він викопав для пограбування банку

В Італії рятувальники вісім годин витягали з саморобного тунелю чоловіка, який викопав його для пограбування банку. Він був на глибині шість метрів.

Про це пише The Guardian.

Тунель виявився заблокованим, коли над ним на одній із ділянок обвалилася дорога. Через це довелося викликати рятувальників, які проводили операцію близько восьми годин.

Аварійні служби отримали інформацію від одного з імовірних чотирьох членів банди, які планували пограбування. Трьом з них вдалося врятуватися з тунелю.

Під час операції чоловікові постійно передавали рідку їжу та кисневий балон для дихання. Зрештою, його змогли витягти з-під землі живим. За даними поліції, чоловік отримав серйозні, але не смертельні ушкодження і наразі перебуває в лікарні. Правоохоронці розслідують цей інцидент і вважають, що тунель викопали з метою пограбування. Сам чоловік уже був засуджений за розбій.

Поліція вважає, що вони планували пограбування на понеділок, 15 серпня, коли в Італії відзначають державне свято Феррагосто, і банк мав бути пустим.