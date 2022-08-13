Тимчасове житло для переселенців після війни передадуть військовим, медикам та поліцейським

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що після війни збудовані модульні містечка та тимчасове житло для переселенців передадуть військовим та медикам.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, план будівництва передбачає зведення пʼятиповерхових житлових будинків протягом 5—6 місяців у 16 областях України — по дві тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700—800 за квадратний метр.

«Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції», — пояснив Тимошенко.