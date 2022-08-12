Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю — одна людина загинула

Армія рф завдала ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

«Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу», — зазначив він.

За його словами, ракети влучили в інфраструктурний обʼєкт та АЗС, які розташовані в Шевченківському районі. У місті зафіксували пʼять «прильотів». Також перевіряється інформація про «прильоти» ракет у передмістя Запоріжжя.