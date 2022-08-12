У Чернівцях демонтували памʼятник радянському солдату

У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю, який був встановлений на Соборній площі в центрі міста.

Про це повідомила міська рада.

Місце влада заявила, що пам’ятник поки «поїхав на зберігання».

«Цьому [демонтажу] передували публічні консультації, тож ми врахували думку кожного, хто готовий був нею ділитися. Тоді абсолютна більшість просила забрати памʼятник — це ми і зробили! Також частина просила створити умовний «парк тоталітаризму» чи «парк нацизму» та перемістити солдата туди. Наш департамент урбаністики та архітектури працює над ним із Мінкультури», — сказано в повідомленні.

Що встановлять замість солдата, мешканці вирішуватимуть після війни.