У Чернівцях демонтували памʼятник радянському солдату

У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю, який був встановлений на Соборній площі в центрі міста.
Про це повідомила міська рада.
Місце влада заявила, що пам’ятник поки «поїхав на зберігання».
«Цьому [демонтажу] передували публічні консультації, тож ми врахували думку кожного, хто готовий був нею ділитися. Тоді абсолютна більшість просила забрати памʼятник — це ми і зробили! Також частина просила створити умовний «парк тоталітаризму» чи «парк нацизму» та перемістити солдата туди. Наш департамент урбаністики та архітектури працює над ним із Мінкультури», — сказано в повідомленні.
Що встановлять замість солдата, мешканці вирішуватимуть після війни.
- Цей памʼятник червоноармійцю встановили 1946 року на обеліску «Перемога». Так радянська влада відсвяткувала першу річницю перемоги над Німеччиною, знісши недобудований румунський пам’ятник невідомому солдату.