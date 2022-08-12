Facebook та Instagram можуть відстежувати активність користувачів через вбудований у їхні додатки браузер

Компанія Meta — власник соцмереж Facebook та Instagram — може відстежувати активність користувачів цих мереж через вбудований у їхні додатки веббраузер.
Про це повідомляє Engadget.
Ексінженер Google Фелікс Краузе виявив, що ці браузери вставляють JavaScript-код у кожен відвідуваний вебсайт, що дозволяє додаткам потенційно відстежувати поведінку користувачів на них.
«Програма Instagram вставляє свій код відстеження на кожен вебсайт, який відображається, в тому числі під час натискання реклами, дозволяючи відстежувати всі взаємодії користувачів, як-от кожну натиснуту кнопку та посилання, виділений текст, скріншоти, а також будь-які введені форми, як-от паролі, адреси та номери кредитних карток», — сказав Краузе.
«Код дозволяє нам агрегувати дані користувачів перед тим, як використовувати їх для цільової реклами чи вимірювання ...Для покупок, здійснених через веббраузер у програмі, ми вимагаємо згоди користувача на збереження платіжної інформації з метою автозаповнення», — заявили в Meta.
При цьому, Краузе зазначив, що Facebook не обов’язково використовує цей код для збору конфіденційних даних. Він також звернув увагу, що месенджер WhatsApp, який також належить Meta, при переході з нього, не вставляє на сайти згаданий код.
- Наприкінці липня Facebook повідомила про перше у своїй історії річне зниження доходу за другий квартал. У компанії сталося падіння на 1% до $28,8 мільярда.
- Функція від Apple «Попросити програму не відстежувати» на iPhone зменшила ефективність реклами та знизила рекламні доходи Meta за минулий рік на $10 мільярдів. А нині швидке уповільнення економіки змусило рекламодавців скоротити свої витрати.