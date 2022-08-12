Facebook та Instagram можуть відстежувати активність користувачів через вбудований у їхні додатки браузер

Компанія Meta — власник соцмереж Facebook та Instagram — може відстежувати активність користувачів цих мереж через вбудований у їхні додатки веббраузер.

Про це повідомляє Engadget.

Ексінженер Google Фелікс Краузе виявив, що ці браузери вставляють JavaScript-код у кожен відвідуваний вебсайт, що дозволяє додаткам потенційно відстежувати поведінку користувачів на них.

«Програма Instagram вставляє свій код відстеження на кожен вебсайт, який відображається, в тому числі під час натискання реклами, дозволяючи відстежувати всі взаємодії користувачів, як-от кожну натиснуту кнопку та посилання, виділений текст, скріншоти, а також будь-які введені форми, як-от паролі, адреси та номери кредитних карток», — сказав Краузе.

«Код дозволяє нам агрегувати дані користувачів перед тим, як використовувати їх для цільової реклами чи вимірювання ...Для покупок, здійснених через веббраузер у програмі, ми вимагаємо згоди користувача на збереження платіжної інформації з метою автозаповнення», — заявили в Meta.

При цьому, Краузе зазначив, що Facebook не обов’язково використовує цей код для збору конфіденційних даних. Він також звернув увагу, що месенджер WhatsApp, який також належить Meta, при переході з нього, не вставляє на сайти згаданий код.