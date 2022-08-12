У Чикаго підлітки виклали з коробок з пластівцями прапор України і побили світовий рекорд. А ще зібрали $15 тисяч допомоги

У США, у штаті Чикаго підлітки з коробок з-під пластівців виклали мозаїку у вигляді прапору України й побили світовий рекорд, а також зібрали гроші для допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Діти — члени організації Chicago Children United for Ukraine. Для мозаїки їм знадобилось близько 5 тисяч коробок пластівців, які подарувала компанія-виробник сухих сніданків Kelloggʼs. Попередній рекорд мозаїки з пластівців був чотири тисячі коробок.

Мозаїку виклали на підлозі Великого банківського залу Wintrust Financial Corporation. У своїй роботі діти використали жовті коробки кукурудзяних паличок та сині рисові пластівці.

«Ми хотіли привернути увагу до України. Отже ми вирішили побити рекорд, маючи на те вагому причину», — сказав 15-річний Майкл Котчер.

Пластівці передадуть до місцевого продовольчого банку, а донори вже виділили на допомогу Україні близько $15 тисяч.