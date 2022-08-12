Президент Південної Кореї помилував главу Samsung

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль помилував главу Samsung Лі Чже Єна, якого засудили за хабарництво. Про це повідомляє BBC.
Уряд Південної Кореї пояснив цей крок так: лідер найбільшої компанії країни потрібен знову біля керма, щоб очолити відновлення економіки після пандемії.
У лютому 2017 року суд заарештував Лі, адже той у 2015 році переказав $38 мільйонів подрузі колишнього президента Чхве Сун Сіль. Хабар був за схвалення злиття кількох структур Samsung. У січні 2021 року Лі Чже Єна засудили до 2,5 року вʼязниці, а в серпні того ж року достроково звільнили.
У Кореї в економіці домінують гігантські конгломерати — на 10 найбільших припадає близько 80% ВВП. Вони є сімейними імперіями, які надають широкий спектр послуг. Серед них LG, Hyundai, Lotte та SK. Але Samsung — найбільший і найпотужніший з них.
- Компанію Samsung Electronics заснував дід Лі Чже Єна, а сам він де-факто очолює її з 2014 року. 25 жовтня 2020 року в Сеулі у віці 78 років помер голова концерну Samsung Лі Гон Хі. У нього були проблеми зі здоровʼям після перенесеного в 2014 році серцевого нападу. Це батько Лі Чже Єна.