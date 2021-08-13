Керівника Samsung умовно-достроково випустили з вʼязниці

У Південній Кореї у пʼятницю, 13 серпня, умовно-достроково звільнили з вʼязниці главу концерну Samsung Лі Чже Єна. Він провів за ґратами 207 днів — трохи понад половину терміну, який отримав у січні 2020 року, коли його визнали винним у хабарництві. Про це повідомляє BBC. Компанію Samsung Electronics заснував його дід, а Лі де-факто очолює її з 2014 року. Після виходу з вʼязниці він зробив коротку заяву: «Я викликав багато занепокоєння у людей. Я глибоко вибачаюся. Я прислухаюся до побоювань, критики і високих очікувань щодо мене. Я буду багато над цим працювати».

Міністерство юстиції заявило, що ухвалило рішення звільнити з вʼязниці Лі після розгляду наслідків пандемії для економіки і світових ринків Південної Кореї. Утім, умовно-дострокове звільнення Лі передбачає пʼятирічні обмеження на ведення бізнесу, тому не ясно, чи зможе він керувати компанією. Лі також знадобиться дозвіл на будь-які поїздки за кордон. Окрім цього, він досі перебуває під слідством за звинуваченням у шахрайстві та маніпулюванні акціями. Якщо його визнають винним, то можуть знову відправити до вʼязниці.

У січні 2020 року суд засудив 53-річного Лі Чже Єна до тюремного увʼязнення на два з половиною роки. Його звинуватили в хабарі в 43 мільярдів вон ($37,7 мільйона) двом некомерційним фондам в обмін на політичну підтримку — імовірно, включно з підтримкою скандального злиття Samsung і Cheil Industries на потрібних йому умовах. Угоді була необхідна підтримка державного пенсійного фонду. Суд визнав Лі винним у хабарництві, розтраті та приховуванні злочинних доходів на суму близько 8,6 мільярда вон ($7,8 мільйона). Під час винесення вироку суд заявив, що Лі «активно давав хабарі та просив попереднього президента Пак Кин Хе використовувати свою владу, щоб допомогти йому». Справа стосується і експрезидента країни Пак Кин Хе, який перебуває у вʼязниці за хабарництво і корупцію. Чинний президент Мун Чже Ін прийшов до влади з обіцянкою розірвати звʼязок між великим бізнесом і урядом.