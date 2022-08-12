У Британії оголосили перелік міст, де може відбутися «Євробачення-2023»

Британська телерадіомовна корпорація оголосила шортліст міст, які запропонували для проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

Про це повідомляє The Telegraph.

У переліку сім міст:

Бірмінгем;

Глазго;

Лідс;

Ліверпуль;

Манчестер;

Ньюкасл;

Шефілд.

Лондон і Дарлінгтон теж подали заявки на проведення заходу, але зрештою не потрапили в шортліст. Глазго є фаворитом на перемогу, Бірмінгем посідає друге місце. Переможця мають оголосити до осені.

«Ми прагнемо провести справді унікальний пісенний конкурс, який прославляє прекрасну Україну та відстоює британську музику та творчість у всьому її різноманітті», — заявила директорка несценарного контенту BBC Кейт Філіпс.

Міністр культури Надін Доріс заявила: «Оскільки Україна далі захищається від безглуздої агресії росії, через що не може провести конкурс наступного року, ми сповнені рішучості провести конкурс, який відображає багату культуру та творчість України».

Попри те, що в «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення» разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, вони фінансово підтримують захід і автоматично проходять у фінал.