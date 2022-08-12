Російські окупанти втратили на війні ще 200 своїх бійців

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 12 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 43 200.

Втрати російської армії в техніці:

1 849 танків (3 за останню добу);

4 108 бойових броньованих машин (8);

975 артилерійських систем (1);

261 реактивна система залпового вогню (без змін);

136 засобів ППО (2);

233 літаки (1);

193 гелікоптери (1);

778 дронів (6);

185 крилатих ракет (0);

15 кораблів/катерів;

3 021 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (3);

90 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.

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