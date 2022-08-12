Російські окупанти втратили на війні ще 200 своїх бійців

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 12 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 43 200.
Втрати російської армії в техніці:
- 1 849 танків (3 за останню добу);
- 4 108 бойових броньованих машин (8);
- 975 артилерійських систем (1);
- 261 реактивна система залпового вогню (без змін);
- 136 засобів ППО (2);
- 233 літаки (1);
- 193 гелікоптери (1);
- 778 дронів (6);
- 185 крилатих ракет (0);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 021 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (3);
- 90 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.
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