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Російські окупанти втратили на війні ще 200 своїх бійців

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 12 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 43 200.

Втрати російської армії в техніці:

  • 1 849 танків (3 за останню добу);
  • 4 108 бойових броньованих машин (8);
  • 975 артилерійських систем (1);
  • 261 реактивна система залпового вогню (без змін);
  • 136 засобів ППО (2);
  • 233 літаки (1);
  • 193 гелікоптери (1);
  • 778 дронів (6);
  • 185 крилатих ракет (0);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 021 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (3);
  • 90 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.

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