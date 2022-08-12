Науковці навчили нейромережу розпізнавати обличчя у масках та вуалях

Міжнародна команда науковців створила нейромережу, яка вміє розпізнавати зовнішність із точністю 99,95%, навіть якщо людина носить нікаб, який закриває більшу частину обличчя.

Про це пише TechXplore.

Ця нейронна мережа має 4 096 функцій на кожному рівні процесу розпізнавання. Дослідники випробовували її на базі даних зображень 150 людей: 41 чоловіка та 109 жінок віком від 8 до 78 років.

Далі плануюють працювати із більш різноманітним набором зображень, зокрема з фотографіями, зробленими з різних ракурсів та з різним освітленням.

Ці технології можна використовувати у сферах безпеки та біометрії, маркетингу, освіті, розслідуванні кримінальних справ тощо.