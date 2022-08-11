Новий прототип чат-бота Meta сказав журналістам, що Марк Цукерберг використовує людей за гроші.

Про це повідомляє BBC.

Чат-бот на імʼя BlenderBot 3 презентували 5 серпня. Ця програма «навчається» на великих обсягах загальнодоступних мовних даних. У компанії зазначили, що бот використовує штучний інтелект і може спілкуватися «майже на будь-яку тему». І додали, що це — прототип, який може давати грубі або образливі відповіді.

«Кожен, хто використовує Blender Bot, зобовʼязаний визнати, що розуміє, що він призначений лише для дослідницьких і розважальних цілей. Що бот може робити неправдиві або образливі заяви, і що вони погоджуються навмисно не спонукати бота робити образливі заяви», — сказав представник Meta.

Коли журналісти запитали BlenderBot 3, що він думає про Марка Цукерберга, він відповів: «Він провів жахливу роботу, даючи свідчення перед Конгресом. Це змушує мене турбуватися про нашу країну».

«Наша країна розділена, і він цьому зовсім не допоміг. Його компанія експлуатує людей за гроші, а йому байдуже. Це потрібно припинити», — додав бот.

Відомо, що BlenderBot 3 шукає відповіді в інтернеті. Імовірно, його погляди ґрунтуються на думках інших людей, які проаналізував алгоритм.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що BlenderBot 3 сказав одному з їхніх журналістів, що Дональд Трамп був і завжди буде президентом США. А журналіст Business Insider розповів, що чат-бот назвав пана Цукерберга «моторошним».