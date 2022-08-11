​​В управління АРМА передали скраплений газ вартістю понад 83 мільйони гривень. Його незаконно продала «Укрнафта»

Понад 1 500 тонн скрапленого газу орієнтовною вартістю 83,8 мільйона гривень арештували та передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Це зробили в рамках досудового розслідування у кримінальній справі за фактом протиправних дій працівників «Укрнафти», Міністерства енергетики України та інших невстановлених людей, які упродовж квітня та травня 2022 року продали скраплений газ за заниженою ціною на біржі, що не мала ліцензії на професійну діяльність на організованих товарних ринках (ч. 2 ст. 364 КК України).