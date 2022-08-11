ГУР: Росіяни готують провокацію проти Зеленського — хочуть очорнити його імідж у Європі

Адміністрація президента росії разом із спецслужбами рф погодили створення нової структури. Її головним завданням стане втілення інформаційної «акції» для дискредитації президента України Володимира Зеленського у країнах Європи.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, окупанти створюють сайт фейкового «Фонду Зеленського», на якому пропонуватимуть іноземцям і закордонним установам долучитися до його «діяльності».

Також планують створити «асортиментну лінійку Фонду» та зареєструвати його на торгових майданчиках Європи. Росіяни хочуть розбудовувати роботу організаційної структури «Фонду» у країнах Європи за принципом «мережевого маркетингу». На їхню думку, це дозволить активно поширювати інформацію у європейському медіапросторі.

У Головному управлінні розвідки дізналися, що уже встигли зробити російські провокатори станом на 10 серпня:

створили сайт «Фонду»;

підготовили для поширення в соцмережах фейкові скриншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення «Фонду»;

створили базу «мережевих лідерів» і блогерів для подальшого поширення фейку;

підготовили меми та коментарі для соціальних мереж.

Повноцінний «запуск» проєкту та початок широкої медійної кампанії з його розкрутки очікують уже найближчим часом.

Українські розвідники закликають міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел.