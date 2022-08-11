Суд дав коригувальнику росіян 12 років увʼязнення. Той допоміг окупантам захопити Лисичанськ

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років увʼязнення інформатора, коригувальника спецслужб росії, який допоміг окупантам захопити Лисичанськ.

Про це повідомляють СБУ і Офіс генпрокурора.

Уродженець кримського міста Ялта був завербований фсб під час відбування покарання у росії. За тиждень до вторгнення військ рф в Україну він перетнув держкордон та прибув у Лисичанськ. З квітня 2022 року він збирав та передавав фсб дані про переміщення українських військових, про місця «прильотів», а також коригував вогонь росіян по позиціях ЗСУ. За це він отримував гроші.

Коригувальника затримали після декількох днів його активної роботи, коли він наводив ворожу артилерію не тільки на військових, а й на цивільну інфраструктуру.