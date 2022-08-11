Сейм Латвії визнав росію державою, що підтримує тероризм

Сейм Латвії у четвер, 11 серпня, прийняв постанову, якою фактично визнав росію державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє Delfi.
Сейм затвердив заяву «Про цілеспрямовані військові напади росії на цивільних мешканців та громадський простір України». У документі йдеться про те, що дії росії по відношенню до українців — це тероризм, а рф визнається державою, яка підтримує тероризм.
У документі стверджується, що Латвія розцінює дії росії в Україні як цілеспрямований геноцид проти українського народу. У заяві згадується фінансування і підтримка сепаратистів Донбасу у 2014 році, переслідування жителів Криму, ракетні удари по житлових районах українських міст, удар по торговельному центру у Кременчуці і ймовірне вбивство полонених в Оленівці.
У заяві Сейму сказано:
- росія цілеспрямовано переслідує українське населення, вдаючись до тортур та насильства, щоб окупувати Україну, деморалізувавши та паралізувавши здатність до спротиву;
- Латвія закликає інші країни-однодумці висловити таку ж думку;
- Латвія категорично засуджує військову агресію рф за підтримки та участі білоруського режиму;
- Латвія закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно запровадити та посилити всеосяжні санкції проти рф, а також надати Україні більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки;
- Латвія закликає запровадити рівноцінні санкції проти білорусі як прихильника російської агресії;
Крім того Сейм закликає країни-члени Європейського Союзу негайно призупинити дію туристичних віз та обмежити видачу віз громадянам рф та білорусі.
- У серпні Латвія припинила видачу віз росіянам. Уряд Чехії також вирішив не видавати візи й тимчасовий дозвіл на проживання громадянам росії та білорусі до кінця березня 2023 року.
- 9 серпня Естонія і Фінляндія запропонували ЄС зупинити видачу турвіз росіянам. У Латвії хочуть не продовжувати видані раніше посвідки на проживання.