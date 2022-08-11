Росіяни обстріляли двір житлового будинку в Харкові

Російські військові у ніч на 11 серпня вкотре обстріляли Харків, зокрема, влучили у двір житлового будинку.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, постраждалих немає.

«О 04:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири «прильоти», один за одним. Вже є інформація про влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю — житлового будинку!.. Слава Богу, що всі живі і ніхто не поранений», — написав Терехов.

Глава ОВА Олег Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворог продовжив масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.