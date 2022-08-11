Угорська MOL заплатила за транзит нафти через Україну. «Транснефть» має відновити прокачку

Російський монополіст «Транснефть» і найбільша енергетична група Угорщини MOL заявили, що потік нафти трубопроводом «Дружба» через Україну має відновитися після майже тижневої зупинки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

MOL заявила, що взяла на себе плату за транзит за користування українською ділянкою трубопроводу. Постачання нафти може відновитися протягом кількох днів.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулік також повідомив у Facebook, що потік нафти відновлюється, але подробиць не вказав.