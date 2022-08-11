NASA: Шельфові льодовики Антарктики руйнуються удвічі швидше, аніж передбачалось

Шельфові льодовики Антарктиди скидають лід удвічі швидше, ніж передбачалось. Природа не встигає його відновлювати.

Дослідження провели дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA.

Аналіз показав, що стоншення та відколювання льоду зменшило масу шельфових льодовиків Антарктиди на 12 трильйонів тонн з 1997 року, що вдвічі перевищує попередню оцінку.

За словами вченого Чада Гріна, провідного автора дослідження, чиста втрата крижаного щита континенту лише через відколювання льоду за останню чверть століття становить майже 37 тисяч квадратних кілометрів — площа майже дорівнює площі Швейцарії.