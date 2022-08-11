Телескоп Gemini North зробив знімок двох галактик, які зливаються одна в одну. Така ж доля і у Чумацького Шляху

Телескоп Gemini North, що розташований на Гаваях, зробив знімок двох заплутаних галактик, які зрештою зіллються в одну через мільйони років. Імовірно, така сама доля чекає і на галактику Чумацький Шлях. Про це повідомляє CNN. Телескоп помітив спіральні галактики, що взаємодіють, на відстані близько 60 мільйонів світлових років у сузірʼї Діви. Галактична пара NGC 4567 і NGC 4568, також відома як галактики Метелика, тільки почала стикатися, оскільки гравітація притягує їх один до одного. Через 500 мільйонів років дві космічні системи завершать своє злиття та сформують єдину еліптичну галактику.

На цій ранній стадії два галактичні центри перебувають на відстані 20 тисяч світлових років один від одного, і кожна галактика зберегла свою форму. У міру того, як галактики стають заплутанішими, гравітаційні сили призведуть до інтенсивного зореутворення. Початкові структури галактик зміняться та спотворяться. Згодом вони «танцюватимуть» один навколо одного колами, які стануть дедалі меншими. Цей туго зациклений танець тягтиме і розтягуватиме довгі потоки газу та зірок, змішуючи дві галактики у форму сфери. Після мільйонів років ця галактична заплутаність поглине або розсіє газ і пил, які необхідні для запуску зореутворення, внаслідок чого зіркоутворення сповільниться і зрештою припиниться.

Подібне галактичне злиття відбудеться і коли галактика Чумацький Шлях зрештою зіткнеться з галактикою Андромеди, нашим найбільшим та найближчим галактичним сусідом. Астрономи NASA використали дані телескопу Hubble у 2012 році, щоб передбачити, коли може статися лобове зіткнення між ними. За оцінками, ця подія відбудеться приблизно через 4–5 мільярдів років. Згідно з дослідженням, заснованим на даних космічного телескопа Hubble від 2020 року, просто зараз масивне гало, що оточує галактику Андромеди, фактично стикається з гало галактики Чумацький Шлях.