Бʼють, погрожують, залишають на добу без води, іжі та туалету. Військовий рф розповів, як його змушували повернутися на війну в Україну

Один із російських солдатів, який відмовився воювати в Україні, розповів журналістам про те, як його та інших військових рф змушували повернутися на фронт. Їх тримали в підвалі, били, погрожували прострелити коліна, понад добу не давали пити та їсти, не пускали до туалету.

Про це пише російське видання The Insider.

За словами військового, його та 10 інших солдатів привезли до окупованого росіянами українського міста Брянка, де з ними спочатку розмовляв психолог, а потім полковник Нечипоренко. Той пропонував їм поїхати на фронт чи в СІЗО.

«Ми всі сказали, що в СІЗО. Ми думали, що він лякає», — розповів російський солдат.

Відмовникам сказали, що їх везуть у Ростов, завантажили в автівку «Урал» із закритим тентом і привезли до підвалу.

«Ми сиділи на підлозі шість годин у цьому підвалі. Стукали, а вони уваги не звертали. Минуло шість годин, нас вивели і сказали: “Збирайте речі, поїдете”. Увечері нам кажуть: “Сідайте, там вам усе пояснять”. Зрештою нас привезли до невідомого лісу об одинадцятій вечора. Ми запитали: “Куди ми приїхали?”, нам сказали: “Це 57 бригада”», — розповів військовий рф.

У лісі з військовими знову поговорив замполіт, і вони знову відмовилися їхати на фронт. Потім російських солдатів знову завантажили в «Урал» і повезли в невідомому напрямку.

«Приїхали, і нам сказали: “Буде повна дупа зараз із вами”. У результаті пʼять людей погоджуються [вирушити на фронт], а нас шістьох кудись повезли недалеко від цього місця, у якийсь лісочок, по одному висадили з «Уралу», звʼязали руки та заклеїли очі скотчем. Ми по одному вилазили з «Уралу», нас звʼязували, і потім ми назад залазили. Так усіх звʼязали та повезли до якогось незрозумілого місця», — сказав журналістам співрозмовник.

За словами росіянина, відмовників привезли до невідомого місця, забрали особисті речі та посадили по троє людей у ​​кімнаті метр на метр, де вони просиділи 27 годин із звʼязаними очима і руками без води, їжі та туалета.

«Після цього нам розвʼязали руки та очі. Минула приблизно година, якісь типи в масках заходять і кажуть: “Поїдете на передок чи ні?” У нас четверо погоджуються, нас двоє залишилося, ми не погодились і сказали, що не поїдемо. У результаті нас через десять хвилин витягли обох, почали бити та погрожували прострілити нам коліна. Після цього ми погодились», — сказав російський солдат.

Незабаром після відправлення на передову співрозмовник The Insider потрапив до шпиталю з контузією, після чого опинився в росії. Тепер він має намір подати заяву про тортури до слідчого комітету рф.