Естонія запропонувала Фінлядії обʼєднати плани оборони

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі в Гельсінки запропонував своєму фінському колезі Антті Кайкконену обʼєднати оборонні плани їхніх країн.

Про це повідомляє Err.

Також Певкур зазначив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО значно підтримає безпеку та стабільність всього євроатлантичного регіону.

«Приєднання Фінляндії змінює потенційний бойовий простір регіону Балтійського моря, і ми маємо розглядати його як єдине ціле у планах оборони регіону, тобто як логічне продовження плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути обʼєднані», — додав він.

Міністри оборони Естонії та Фінляндії також обговорили надання військової допомоги Україні та розвиток оборонного потенціалу їхніх країн.