«Укроборонпром» підписав угоду про співпрацю з 18 оборонними компаніями Данії

Державний концерн «Укроборонпром» і Данська асоціація оборонної та безпекової промисловості (DI Defense and Security Industries Association) уклали угоду про співпрацю. До складу Асоціації входять 18 оборонних компаній Данії.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Мета угоди — зміцнити обороноздатність України в умовах війни, а в більш віддаленій перспективі — посилити український оборонно-промисловий комплекс.

Зокрема, можлива співпраця між Данією та Україною у сферах безпілотних і морських систем, кіберзахисту, а також потенційна виробнича кооперація.

«Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ», — зазначив директор Данської асоціації оборонної та безпекової промисловості Йоахім Фінкельман.