Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Естонії

Штаб Сил оборони Естонії заявив, що у вівторок 9 серпня російський вертоліт Мі-8 несанкціоновано увійшов у повітряний простір Естонії поблизу прикордонного пункту Койдула.
Про це повідомляє Err.
Гелікоптер не подав план польоту, а його радар був вимкнений. Також вертоліт не мав двостороннього радіозвʼязку з естонськими службами повітряного руху.
Російський Мі-8 провів у повітряному просторі Естонії майже одну хвилину.
Міністерство закордонних справ 10 серпня викликало посла росії Володимира Ліпаєва, щоб висловити протест і вручити йому дипломатичну ноту.
«Естонія вважає це надзвичайно серйозним і прикрим інцидентом, який є абсолютно неприйнятним», — заявили в міністерстві.
- Ця подія стала уже третім подобним інцидентом у 2022 році. Минулого разу російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії у ніч на 18 червня. Це також сталося у районі Койдула на південному сході Естонії.