В Італії почали розслідування проти добровольця, який воює в лавах ЗСУ. Йому інкримінують найманство

В Італії почали розслідування проти жителя Генуї, який добровольцем воює у лавах Збройних сил України проти росії.

Про це пише агентство ANSA.

Розслідування проти 19-річного Кевіна Чіаппалоне ведеться за статтею про найманство. Агентство зазначає, хлопцеві загрожує від двох до семи років увʼязнення. Розслідування почалося після інтервʼю Чіаппалоне, в яких він заявив, що хоче виїхати захищати Україну після того, як почув, як путін говорить про «денацифікацію країни».

Хлопець, не маючи жодного досвіду служби в армії чи користування зброєю, приїхав до України через польський кордон. Після тренувального етапу він у складі Іноземного легіону воює тепер Донбасі.