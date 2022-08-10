В Італії почали розслідування проти добровольця, який воює в лавах ЗСУ. Йому інкримінують найманство

В Італії почали розслідування проти жителя Генуї, який добровольцем воює у лавах Збройних сил України проти росії.
Про це пише агентство ANSA.
Розслідування проти 19-річного Кевіна Чіаппалоне ведеться за статтею про найманство. Агентство зазначає, хлопцеві загрожує від двох до семи років увʼязнення. Розслідування почалося після інтервʼю Чіаппалоне, в яких він заявив, що хоче виїхати захищати Україну після того, як почув, як путін говорить про «денацифікацію країни».
Хлопець, не маючи жодного досвіду служби в армії чи користування зброєю, приїхав до України через польський кордон. Після тренувального етапу він у складі Іноземного легіону воює тепер Донбасі.
- В Італії вже судили українського військового. Суд італійського міста Павія 12 липня 2019 року засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років вʼязниці за звинуваченням у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського журналіста Андреа Роккеллі. У травні 2014 року біля гори Карачун під Словʼянськом унаслідок обстрілу загинули Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов. Прокурор вибудував звинувачення на свідченнях одного очевидця, якого звуть Вільям Рогелон. Це журналіст, який теж був із Роккеллі, але вижив.
- 3 У листопаді 2021 року Міланський апеляційний суд виправдав Марківа. Уже наступного дня він прилетів до України. Віталій відбув в італійській вʼязниці 3 роки і 4 місяці.