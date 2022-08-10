Кияни підписали петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги

Петиція про скасування зупинки руху транспорту в Києві під час повітряної тривоги набрала необхідну кількість голосів. Тепер її мають розглянути відповідальні особи та дати відповідь киянам.

Про це ідеться на сайті Київської міськдержадміністрації.

Автор петиції Олександр Гречко вважає, що рішення зупиняти транспорт під час повітряних тривог є «необґрунтованим і шкідливим для мешканців та економіки столиці».

На його думку, таке рішення не сприяє безпеці містян, оскільки їм доводиться шукати укриття на перших зупинках, де довелося вийти. Також він наголошує, що інший транспорт у цей час продовжує рух, що є алогічним.