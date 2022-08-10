У Франції померла білуха, яку перед цим дістали із Сени

У Франції померла білуха, яку за кілька годин до цього врятували з річки Сена. Про це повідомляє CNN.

Після того як вранці 10 серпня тварину врешті дістали з річки, її почали оглядати ветеринари, які заявили, що стурбовані «тривожною» втратою ваги тварини: вона важила близько 800 кг, хоча мала б приблизно 1 200 кг. Невдовзі після цього лікарі були змушені приспати її.

«Ветеринари відзначили погіршення її стану, особливо дихальної активності, і ми змогли побачити, що тварина перебуває в стані аноксії, тобто нестачі кисню, тому явно страждає, тож ми вирішили, що випускати її [у відкрите море] буде безглуздо, і нам довелося вдатися до евтаназії», — сказала Флоренс Оліве-Кортуа, ветеринар пожежно-рятувальної служби.

Раніше лікарі сподівалися, що кита вдасться доставити в регіон Нормандія і, зрештою, випустити в море.

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Тварина застрягла у прісноводному шлюзі з 2 серпня, її стан здоровʼя погіршився після відмови від їжі. Чому білуха збилася зі шляху і опинилась у річкових водах — невідомо. Базові причини — стан здоровʼя, вік, соціальна ізоляція та умови довкілля. Природне місце існування білухи — арктичні та субарктичні регіони. Найвідоміше їх «поселення» знаходиться у гирлі річки Святого Лаврентія в Квебеку, Канада.