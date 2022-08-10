У Франції з річки Сена дістали білуху, яку викинуло на берег

У Франції з річки Сена дістали білуху, яка провела там тиждень. Про це повідомляє BBC.

Самця білухи підняли з води чимось на кшталт гамака, а потім «завантажили» на баржу, де на тварину вже чекав з десяток ветеринарів. Команді знадобилося майже шість годин, щоб підняти кита вагою 800 кг із води на баржу. Всього до рятувальних робіт залучили 80 людей, включно з водолазами та поліцейськими.

Перед тим як випустити тварину у відкрите море, її полікують — на цей період тварина перебуватиме у спеціально підготовленому басейні. Ветеринари вже встановили, що білуха не має інфекційних захворювань, але має проблеми з травленням, що пояснює, чому тварина більше не їсть. Лікарі спробують стимулювати травлення.

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Білуха опинилася у пастці на понад 100 км углиб суші, а її здоровʼя погіршилося через те, що вона не могла їсти. Досі рятувальники намагалися годувати кита замороженим оселедцем і живою фореллю, щоб стимулювати апетит і допомогти йому проплисти назад річкою до Ла-Маншу.

Експерти дивуються, як киту вдалося дістатися так далеко на південь від свого природного середовища, адже в основному вони живуть у більш холодних арктичних водах. Восени, коли утворюється лід, білухи іноді вирушають на південь, щоб погодуватися, але рідко запливають так далеко від свого рідного дому. За даними французької обсерваторії Pelagis, яка спеціалізується на морських ссавцях, найближча популяція білухи знаходиться біля архіпелагу Шпіцберген, на північ від Норвегії, за 3 000 км від гирла Сени.