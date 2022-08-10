TikTok таємно просуває контент російських пропагандистів

Соцмережа TikTok китайської компанії ByteDance займається тіньовим просування контенту російських пропагандистів попри його заборону, про яку сама ж компанія повідомляла 6 травня.

Про це пише Wired з посилання на дослідження некомерційної організації Tracking Exposed.

Соцмережа призупинила публікацію нового контенту для користувачів із росії після того, як в рф ухвалили «закон про фейки», щоб приховати правдиву інформацію про війну проти України. Попри це платформа і після травня дозволяє пропагандистам завантажувати нове відео.

Фахівці Tracking Exposed з травня до липня «сиділи» у TikTok через VPN-сервіси з російських IP-адрес. Виявилося, якщо користувачі, які наприклад стежать за акаунтом Sputnik, продовжують бачити новий контент вказаних пропагандистів у своїй стрічці. При цьому у профілі цього облікового запису нові відео не відображаються. А ось якщо з російських IP-адрес стежити за ВВС, то до нового контенту вже доступу немає. Така ж сама історія з великими розважальними та інформаційними ресурсами.

На прохання журналістів пояснити ситуацію представник TikTok Джеймі Фавацца заявив, що політика щодо надання послуг у росії «не змінилася».