Глава МОЗ Віктор Ляшко: Останній місяць в Україні зростає рівень захворюваності на коронавірус

В Україні за останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. Про це 10 серпня повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж за попередній. Більше випадків фіксують там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів.

За цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнти, одужали — 1 682 людини. Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%. Крім цього, за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померли 16 людей, за тиждень раніше — 14.

МОЗ також спостерігає низький рівень діагностики — тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації. Міністр закликав українців вакцинуватись перед початком епідемічного сезону: отримати як базовий курс щеплень, так і бустерну дозу. Ось перелік пунктів вакцинації.