Росіяни хочуть приєднати захоплені території Миколаївщини до окупованої Херсонської області

Російські окупанти планують приєднати захоплені території Миколаївщини до окупованої Херсонської області. Це хочуть зробити нібито для «соціальних виплат».

Про це заявила представниця окупаційної адміністрації катерина губарєва, пише ТАСС.

«Ми багато обговорюємо, щоб на цих територіях було мовлення телеканалів, чи платитимемо там соціальні виплати. Тому ухвалили [рішення] такі території приєднувати до Херсонської області, щоб можна було там і пенсії платити, і соціальні виплати, і забезпечувати мобільним звʼязком», — зазначила вона.

Наразі російські окупанти контролюють до 10% Миколаївської області — це частини Миколаївського та Баштанського районів. Найбільший населений пункт в окупації — це місто Снігурівка, де до війни проживали понад 10 тисяч людей.