Міноборони Грузії спростувало передачу росії особистих даних грузинських добровольців в Україні

Міністерство оборони Грузії спростувало інформацію, поширену опозиційним телеканалом «Мтаварі», про те, що воно передало росії особисті дані грузинських добровольців, які воюють на боці України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У сюжеті йшлося про те, що особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої народної прокуратури «лнр», яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом. Зокрема, йдеться про грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який служить у лавах Збройних сил України з 2017 року. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його сімʼї.

«Особова справа Михеїла Камхадзе передана з Міністерства оборони до комісаріату відповідного району і зберігається там у первинному стані. Таким чином унеможливлюється передача особових справ офіцерів запасу з будь-якої установи. Відповідна служба встановлюватиме, чи справді документи, показані на кадрах ЗМІ, є особистою справою і де вони були знайдені в Україні», — відповіли в Міноборони Грузії.