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Ситуація на фронті 9 серпня: росіяни намагаються прорватися до Бахмуту та вздовж західних околиць Донецька — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Російські війська на Донбасі намагаються наступати лише на двох напрямках — пробують дістатися околиць Бахмута та відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька. Також вони вдаються до тактичних наступів у напрямку на Сіверськ і Вугледар. Тим часом армія рф перекидає більшу частину своїх сил на Херсонщину.

Ситуація на фронті 9 серпня — дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків;
  • по всій області росіяни переважно не намагаються наступати й обороняються;
  • окупанти пробували наступати на південь від Балаклії, але безуспішно;
  • від Ізюму росія відвела значну частину військ на інші напрямки, це дозволило ЗСУ здійснити тактичні контрнаступи та звільнити села Дмитрівка, Дібрівне та Мазанівка в напрямку на Словʼянськ.

«Бабель»

Донбас

  • на Донбасі російські війська обрали кілька напрямків, де намагаються наступати;
  • спроби росіян наступати на Богородичне були невдалими;
  • у напрямку на Сіверськ російські війська теж не просунулися. Спроби наступу на Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївку закінчилися без успіху;
  • водночас продовжується тиск навколо Бахмуту. Російські війська захопили Покровське і ведуть бої на околицях Соледару. Також із Покровського вони намагаються наступати на околиці Бахмуту;
  • окупанти намагаються прорватися й до південних околиць Бахмуту. Спроби наступу на Кодему та інші села навколо Бахмуту відбили ЗСУ. У селі Вершина росіяни мають частковий успіх;
  • також армія рф почала активний наступ уздовж всіх західних околиць Донецька. Жорсткі бої тривають на південь від Авдіївки, на околицях Красногорівки, а також у Пісках та Марʼїнці;
  • біля Вугледару росіяни намагаються знову вийти до околиць міста, але безрезультатно.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • на півдні України ситуація поки не змінюється, тут продовжуються артилерійські дуелі без просувань жодної зі сторін.

«Бабель»

Херсонщина

  • у Херсонську область росіяни перекидають більшу частину своїх військ з території України. Щоб ускладнити їхню логістику, українські військові бʼють по мостах через Дніпро;
  • усі спроби росіян вибити ЗСУ з плацдарму на лівому березі Інгульця в районі Лозового та Андріївки були безуспішні;
  • окупанти спробували наступати на село Благодатне на захід від Снігурівки — теж невдало.

«Бабель»