Ситуація на фронті 9 серпня: росіяни намагаються прорватися до Бахмуту та вздовж західних околиць Донецька — на мапах «Бабеля»

Російські війська на Донбасі намагаються наступати лише на двох напрямках — пробують дістатися околиць Бахмута та відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька. Також вони вдаються до тактичних наступів у напрямку на Сіверськ і Вугледар. Тим часом армія рф перекидає більшу частину своїх сил на Херсонщину.

Ситуація на фронті 9 серпня — дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків;

по всій області росіяни переважно не намагаються наступати й обороняються;

окупанти пробували наступати на південь від Балаклії, але безуспішно;

від Ізюму росія відвела значну частину військ на інші напрямки, це дозволило ЗСУ здійснити тактичні контрнаступи та звільнити села Дмитрівка, Дібрівне та Мазанівка в напрямку на Словʼянськ.

Донбас

на Донбасі російські війська обрали кілька напрямків, де намагаються наступати;

спроби росіян наступати на Богородичне були невдалими;

у напрямку на Сіверськ російські війська теж не просунулися. Спроби наступу на Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївку закінчилися без успіху;

водночас продовжується тиск навколо Бахмуту. Російські війська захопили Покровське і ведуть бої на околицях Соледару. Також із Покровського вони намагаються наступати на околиці Бахмуту;

окупанти намагаються прорватися й до південних околиць Бахмуту. Спроби наступу на Кодему та інші села навколо Бахмуту відбили ЗСУ. У селі Вершина росіяни мають частковий успіх;

також армія рф почала активний наступ уздовж всіх західних околиць Донецька. Жорсткі бої тривають на південь від Авдіївки, на околицях Красногорівки, а також у Пісках та Марʼїнці;

біля Вугледару росіяни намагаються знову вийти до околиць міста, але безрезультатно.

Південь

на півдні України ситуація поки не змінюється, тут продовжуються артилерійські дуелі без просувань жодної зі сторін.

Херсонщина