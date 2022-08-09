У США дослідники випадково знайшли собаку у 35-кілометровій печері. Тварина прожила два місяці в повній темряві

Група спелеологів зі штату Міссурі випадково знайшли та врятували собаку, який зник два місяці тому.

Про це пише Newsweek.

Печерна система Мура, де знайшли загублену тварину, має довжину близько 35 кілометрів і є 23-ю за протяжністю печерою у США.

За словами дослідників, у печері є проточна вода, а у ній — риба та ракоподібні, але через повну темряву всередині рятувальники дивуються, як старий пес на імʼя Еббі зміг вижити так довго.

Рятувальникам Гейлі та Джеррі Кіни вдалося витягнути Еббі з печери в мішку через отвір розміром 60 сантиметрів, а потім їм довелося тягнути собаку 150 метрів по «вузькому, незручному, вертикальному підйому».

«Пес був готовий до співпраці», — написав про Еббі в соцмережах рятувальник Рік Хейлі.

Щоб розшукати власників загубленої собаки, рятувальники разом із помічником начальника пожежної служби обходили домівки поблизу печер. Одна з жінок впізнала свого улюбленця. Власниця Еббі сказала, що не бачила собаку з 9 червня і хвилювалася, що втратила свого друга назавжди.